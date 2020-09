Les députés invités par le PM

Le premier ministre Mohamed Ould Bilal a organisé dans la soirée du lundi 7 septembre un dîner en l'honneur des députés de l'assemblée nationale qui ont adopté il ya quelques heures la politique générale de son gouvernement. Selon des sources jugées crédibles, les députés de l'opposition participeront pour la première fois au dîner du premier ministre. Sur un tout autre registre, le président de l'UPR Sidi Mohamed Ould Taleb Amar a reçu au siège de son parti le president des FPC, Samba Thiam avec qui il a eu des entretiens autour d'un ensemble de problématiques nationales. Une rencontre vivement saluée par le député Birame Dah Abeid qui y voit un esprit d'ouverture à encourager. Selon certains observateurs, cette étape importante que le parti au pouvoir vient de franchir vers un courant qui a toujours été considéré par tous les pouvoirs comme sectaire voire sécessionniste est un prélude à la volonté du pouvoir de Mohamed Ould Cheikh Ghazouani d’autoriser les FPC et le RAG qui sont respectivement les ailes politiques des mouvements FLAM et IRA interdits et diabolisés par tous ses prédécesseurs.