" Les marchés de gré à gré passés par le gouvernement étaient justifiés ", selon le PM

Lors des débats avec les députés pour l'adoption de la politique générale de son gouvernement, le premier ministre a déclaré qu'un certain nombre de marchés a été adjugé suivant la formule du gré à gré afin de disponibiliser les aliments de bétail en plus des médicaments et équipements médicaux. Le PM a ajouté que ‘’tous ces marchés de gré à gré étaient justifiés et répondaient aux besoins des citoyens’’. Selon le site Al Akhbar, les départements ministériels ont passé 113 marchés de gré à gré en une période ne dépassant pas 4 mois (du 1 avril au 31 juillet). Ces marchés sont d'une valeur de 20 milliards ouguiyas. Les marchés passés ont concerné la sécurité alimentaire, l'eau, la santé, l'équipement et le transport en plus de contrats en faveur de la CAMEC et de la SOMELEC.