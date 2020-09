Route Aleg/Boutilimit : C'est la faute du Coronavirus

En réponse à une question sur le grand retard accusé par les travaux de la route Aleg/Boutilimit dont le coup d'envoi a été donné il ya plusieurs mois ( 9 décembre 2019 ) par l'ancien premier ministre Ismaël Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya, le nouveau PM Mohamed Ould Bilal a déclaré que le chantier n'a pas commencé puisque le gouvernement a lancé un avis d'appel d'offres pour engager un bureau étranger à qui sera confié le suivi des travaux. Entretemps, explique le PM, la pandémie du coronavirus s'est déclarée, les frontières ont été fermées et le bureau engagé n'a pas pu venir en Mauritanie. Ould Bilal a confirmé que les travaux ont commencé ce lundi et finiront avant les délais. Le coût total de la construction de l'axe Aleg/Boutilimit est de 63 milliards 232 millions 406 mille 910 MRO sur financement du Fonds Arabe pour le développement économique et social (FADES). Les travaux sont exécutés par la société des grands travaux de Mauritanie pour une durée de 25 mois et seront achevés en février 2022.