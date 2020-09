Deddew appelle au boycott de la France

Mohamed Hacen ould Deddew, figure religieuse marquante en Mauritanie depuis une vingtaine d’années, appelle à la rupture des relations diplomatiques et commerciales avec la France, puissance « hostile à l’Islam et aux musulmans » à travers des audios largement diffusés sur les réseaux sociaux et commentés par la presse.

Cet appel fait suite à la réimpression par « Charlie Hebdo » des dessins caricaturant le prophète Mohamed (PSL), en souvenir de la mémoire de la douzaine de victimes de l’attentat contre ses bureaux parisiens à la veille de l’ouverture en France, du procès de 14 individus accusés d’avoir joué un rôle dans l’organisation de l’attaque du 07 janvier 2015.

Considérant que le journal a réimprimé «ces images offensantes, pour provoquer à nouveau les musulmans », le religieux mauritanien fait appel « à l’esprit de foi et d’amour, pour remplir le devoir, en boycottant la France et ses biens, en s’abstenant de tout ce qui mène à la réalisation de ses intérêts, en guise de soutien au messager d’Allah, Qu’Allah le Bénisse et lui accorde la paix ».

Deddew perçoit la démarche du journal français comme « un défi pour les musulmans ».