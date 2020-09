Dr Abdoulaye Gakou a tiré sa révérence

Le docteur Abdoulaye Gakou, gynécologue obstétricien, est décédé, mardi 25 août 2020, à l’âge de 77 ans, à Bamako. Arrivé en Mauritanie en 1977, en provenance de son Mali natal, le docteur Gakou sut se frayer rapidement un chemin au sein du corps médical contribuant à l’émergence et l’ancrage de la gynécologie en notre pays. Il a donné la mesure de la place qu’il tenait en cette spécialité pendant plus de 43 ans. Très sollicité, son cabinet ne désemplissait jamais. Bien de patientes ont loué son professionnel à la «sincère» et «toujours disponible».

C’ est vrai le docteur Gakou n’a jamais cessé de faire preuve d’une disponibilité sans faille. Homme d'une grande ouverture d'esprit, profondément à l'écoute de ses patientes. Il était passionné, attentionné, généreux et plein d’humanisme. Tout au long de son service, il resta au chevet des femmes mauritaniennes et d’autres nationalités les a accompagnant à surmonter leur traumatisme à force de ténacité. Reconnu par ses pairs et ses patientes, le docteur Gakou a mené beaucoup de combats unanimement salués durant ces longues années de pratique et redonné du sourire à bien de foyers.

Un homme et un médecin exceptionnel doté de grandes qualités humaines et d’une très grande disponibilité, de jour comme de nuit envers les patientes, les familles et ses proches et son personnel. Toujours souriant, il était humble, simple honnête et fidèle. Il manquera énormément à bien de gens. Il aimait passionnément son métier et tout le monde le savait. De toutes ces années de compagnonnage, à la fois amical et professionnel, ses amis et anciens collègues le décrivent comme un être vraiment exceptionnel hors du commun, chaleureux ami, si présent, attentif, protecteur et néanmoins toujours. «Il croyait dur comme fer à son métier, ainsi qu’aux prouesses toujours renouvelées de la médecine. Avec lui, les malades se sentaient rassurés, et leurs familles aussi».Le docteur Gakou Abdoulaye a porté haut les valeurs de l’amitié, la générosité, la solidarité et l’humanisme. C’était un homme attachant et exemplaire, dur pour lui-même et pour les autres, mais juste et bon.

Avec le poids de l’âge, le célèbre praticien décida, en 2018 de fermer son cabinet pour rentrer chez lui, au Mali. Son décès plonge la profession dans le deuil. Avec lui disparaît un médecin atypique qui aura mené avec passion et succès un long combat pour la protection des femmes enceintes, la prévention des naissances prématurées et l'amélioration des normes de sécurité dans l'ensemble des maternités. Le docteur Gakou laisse bien de mauritaniennes orphelines.Seigneur Dieu Miséricordieux, ouvre-lui grand les portes de Ton Saint Paradis !

Amadou Sy

Ami intime du défunt