Pluies: Un comité interministériel sur la situation de Nouakchott

Les ministres de l'intérieur et de la décentralisation, Dr Mohamed Salem Ould Merzoug et ses collègues de l'hydraulique et de l'habitat respectivement Sid'Ahmed Ould Ahmed et Khadjettou Mint Bouka ont entrepris des visites de terrain dans certains quartiers de Nouakchott affectés par les dernières pluies. Les ministres ont visité les moughataas de Ryad, d'El Mina et de Tevragh Zeina entre autres pour constater d'eux-mêmes la situation catastrophique dans laquelle se trouvent certains quartiers de la capitale. La délégation ministérielle, qui a aussi visité le marché de Sebkha et le quartier Tarhil du wharf à El Mina, a procédé à une évaluation des dégâts engendrés par la pluie. Les ministres ont assisté aux opérations de retrait des eaux par les services concernés comme l'office national de l'assainissement ou l'agence nationale de la sécurité civile. Selon les déclarations du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, " les hautes autorités du pays suivent avec attention ce qui se passe et ont donné les instructions pour distribuer des paniers alimentaires aux victimes de ces dégâts causés par les pluies. Des comités techniques chargés d'évaluer ces pertes ont été mis sur pied ". La ville de Nouakchott a connu ces dernières 48 heures des précipitations sur certains quartiers dont les plus fortes n'ont pas dépassé 20 mm à El Mina. Depuis plusieurs décennies, la ville de Nouakchott souffre de ce problème d'infrastructures d'assainissement que tous les pouvoirs successifs de Maouiya à aujourd'hui n'ont pas pu régler malgré les financements substantiels qui lui ont été affectés. Chaque hivernage, la première petite pluie fait reposer la problématique avec des rues pleines d'eau et des goudrons submergés et impraticables. Chaque hivernage, les autorités en place réagissent avec quelques solutions provisoires qui endorment les populations et permettent de gérer leur colère en leur promettant continuellement de résoudre définitivement le problème.

Or, pour cette question d'assainissement de la ville de Nouakchott dix milliards d'anciennes ouguiyas ont été affectés en 2015 et 15 autres milliards d'anciennes ouguiyas en 2018. Mais où est donc parti tout cet argent ?