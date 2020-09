Nouvelles convocations par la police

Selon des sources qualifiées de très informées citées par le site Mourassiloun, la police chargée des crimes économiques et financiers a reconvoqué les ministres Hassena Ould Ely ( pour la cinquième fois) et l'ancien premier ministre Yahya Ould Hademine ( pour la quatrième fois). Selon le site, la police a réservé les deux derniers jours ( 3 et 4 septembre) à l'audition de ceux qui ont acheté une partie du foncier vendu au cours de la dernière décennie de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz.