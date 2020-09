La police convoque Isselkou Ould Ahmed Izid Bih

La police chargée de la répression des crimes économiques et financiers, désignée par le parquet général pour procéder à l'enquête préliminaire, a reconvoqué l'ancien ministre des affaires étrangères et de la coopération Isselkou Ould Ahmed Izid pour l'entendre pour la deuxième fois à propos de certains dossiers du rapport de la commission d'enquête parlementaire. Ould Ahmed Izid est l'un des trois ministres (Ould Mohamed Khouna et Mohamed Ould Djibril Niang) qui sont restés fidèles à l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz qui n'est plus au pouvoir depuis le premier août 2019 et qui est comme lui cité dans ce rapport d'investigation remis aux autorités judiciaires par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani qui a promis de ne pas y interférer.