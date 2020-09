" Nous allons réviser le code des marchés publics ", déclare le PM

Au cours de la présentation de la politique générale de son gouvernement, le premier ministre Mohamed Ould Bilal a fait plusieurs révélations novatrices touchant tous les domaines, notamment économiques et sociaux. Dans le registre de la volonté du pouvoir de continuer fermement la lutte contre la gabegie, le PM a déclaré que son gouvernement va procéder à la révision des textes d'application du code des marchés publics en exécution des recommandations de la commission d'enquête parlementaire contenues dans son rapport publié la fin juillet dernier. Selon le premier ministre, " cette révision permettra plus de transparence dans l'adjudication des marchés publics et requêtes de l'État ". Dans son évocation de la gabegie, le premier ministre a promis la finalisation de l'intégration de système informatique et de gestion de la chose publique pour permettre la transparence et le suivi des opérations et transactions. Mohamed Ould Bilal a aussi promis de professionnaliser l'action et les missions de l'Inspection Générale des Finances en plus des opérations d'inspection et d'audit au niveau des directions.