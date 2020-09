Nouadhibou: les parents des victimes réclament justice

Des proches des trois pêcheurs décédés en haute mer, le mercredi 2 Septembre 2020, ont tenu, jeudi 03 septembre, en début de matinée, un sit-in devant les locaux de la Wilaya à Nouadhibou pour manifester leur colère et leur indignation.Au terme de leur protestation, trois d’entre elles ont rencontré le Wali et lui ont remis une lettre ouverte relative à cette catastrophe.

Les manifestantes projettent de rencontrer l’homme d’affaires partenaire des chinois.

Le drame a mis en émoi toute la ville de Nouadhibou. L’embarcation ponton de la pêche artisanale à son bord six jeunes pêcheurs mauritaniens avait été heurtée de plein fouet par un bateau chinois en haute mer et dans une zone exclusivement réservée à la pêche artisanale, selon des sources concordantes. Le bilan macabre est de trois morts dont le capitaine de l’embarcation. Tandis que les trois membres de l’équipage de l’embarcation ont été secourus plusieurs heures après le drame qui a suscité une vive colère des populations de la capitale économique.

Alertées, les autorités administratives et sécuritaires ont ordonné l’immobilisation du bateau et de son équipage. Et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident.