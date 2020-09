Présentation de la politique générale du PM

Le premier ministre Mohamed Ould Bilal procédera vendredi 4 septembre 2020 à la présentation de la politique générale de son gouvernement pour sa discussion et son adoption. Il est aussi attendu que le nouveau premier ministre exposera devant les députés le bilan d'une année d'exercice du gouvernement de son prédécesseur Ismaël Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya. La présidence de la République a convoqué le jeudi 2 septembre par décret une session extraordinaire de l'assemblée nationale ayant pour ordre du jour la présentation de la politique générale du gouvernement et l'examen de projets de loi relatifs à certaines conventions et à leur adoption. Il y a un mois, le président de la république Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani avait nommé l'ingénieur Mohamed Ould Bilal au poste de premier ministre en remplacement de Ismaël Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya et l'a chargé de la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale dont ont été exclus certains ministres dont les noms ont été cités dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire qui évoque des opérations de gabegie dans la gestion de certains dossiers de la décennie pendant laquelle l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz était au pouvoir.