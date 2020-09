Reprise des vols de la MAI

La Mauritania Airlines International a annoncé dans un communiqué publié ce jeudi la reprise de ses vols réguliers à partir du 11 septembre. Selon le communiqué, la compagnie aérienne nationale va organiser des vols hebdomadaires le vendredi et le lundi à destination de Bamako, Cotonou et Pointe Noire et des vols à destination de Dakar et Conakry tous les mercredis et vendredis. La MAI a recommandé à tous ses usagers de consulter son site pour plus amples informations sur ses programmes de desserte et sur les conditions fixées par les autorités aux candidats au voyage sur ses lignes. La compagnie aérienne nationale avait arrêté ses vols depuis plusieurs à cause de la propagation du coronavirus. Seuls les cargos et les avions bénéficiant d'une dérogation spéciale étaient autorisés à voler.