Kinross Tasiast remet au Gouvernement mauritanien un don de 38 ambulances pour l’appuyer dans ses efforts de lutte contre le COVID-19

Nouakchott, le 3 septembre 2020,Kinross Gold Corporation(‘’Kinross’’ a remis aujourd’hui à leur excellence le ministre du pétrole, des Mines et de l’Energie et Monsieur le Ministre de la santé,un lot de 38 ambulances équipées pour soutenir le GOUVERNEMENT MAURITANIEN DANS SON ACTION DE LUTTE contre le COVID-19.

En effet, consciente de sa responsabilité sociale et dans un élan de solidarité avec le Gouvernement et le peuple mauritanien, Kinross,dont la filiale Tasiast Mauritanie Limited S.A (‘’TMLSA’’ opère la mine de Tasiast, a fait une donation de 2 millions de dollars américains dont l’intégralité a été allouée à l’acquisition d’ambulances entièrement équipées. Au terme d’un appel d’offres transparent et en conformité avec les procédures de Kinross,une commande portant sur 38 ambulances équipées suivant les spécifications fournies par le Gouvernement a été placée et réceptionnée en ce jour.

En plus de cette donation, des initiatives qui vont dans le même sens ont été prises par TMLSA dont entre autres, la remise en état de chambres d’hospitalisations dans l’ancien centre de cardiologie,pour recevoir les premières personnes atteintes de Covid-19 ainsi que la fourniture de 200 kits de produits alimentaires et d’hygiène destinés aux personnes mise en quarantaine.

En outre,TMLSA a fait un don d’équipements de protection de produits sanitaires aux centres hospitaliers de Chami, Benichab et Boulenoir en avril 2020 et a fourni 2 500 kits complets de produits alimentaires au profit de familles démunies des régions de l’Inchiri et de Dakhlet Nouadhibou en juillet 2020.

Par ces dons, Kinross et TMLSA renouvellent leur engagement à soutenir le Gouvernement mauritanien face à cette pandémie.Kinross et TMLSA apprécient fortement l’appui multiforme reçu des différentes administrations mauritaniennes,qui a contribué au maintien de l’activité de la mine dans l’application stricte des mesures de santé et de sécurité,telles que définies par ses règles internes et ce,en étroite collaboration avec les autorités sanitaires.