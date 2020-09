Faits divers… Faits divers… Faits divers…

Un grand escroc enfin épinglé

Boutiquier, M.T. s’est durant des années appliqué laborieusement à économiser. Avec une seule idée en tête : acquérir un terrain pour y construire et habiter une maison. Un intermédiaire le met en contact avec un jeune homme au long nez, présenté comme un sérieux négociant d’immobiliers. Celui-ci lui présente un plan loti de plusieurs parcelles à Tarhil. M.T. en choisit une à l’angle de deux rues et l’achète au prix d’un million. Une fois les formalités accomplies, le vendeur lui remet son permis d'occuper en bonne et due forme.

Mais, un mois plus tard, notre ami apprend qu'un chantier est en cours sur son terrain. Arrivé sur place, il en rencontre le commanditaire... qui se révèle, lui aussi, détenteur d’un permis d'occuper ! Courant à l'Agence de développement urbain (ADU), M.T. y comprend qu'il a été roulé et n'est pas le seul en ce cas : des dizaines de personnes se sont faites avoir par ce même jeune voyou auquel on donne le sobriquet d'Abdallahi "Khneichich". Et qui n’a de long apparemment pas que le nez : les bras aussi ; car, une ou deux fois déjà arrêté, il a été aussitôt relâché, au grand dam de ses victimes. Selon celles-ci, c’est au niveau des commissariats et de la justice que l’escroc entretiendrait des protections. Un collectif de ses victimes s’est constitué le mois dernier et le traque mais sans parvenir à le faire arrêter par la police malgré les nombreuses plaintes. « Il n’est pas joignable », leur dit-on, ou « se trouve hors de Nouakchott ». La semaine dernière, une partie du collectif décide alors d'agir. Après une folle poursuite, ils finissent par le coincer hors de la ville. Et de l’embarquer dare-dare à la DRS-Sud où le directeur ordonne sa garde-à-vue et son déferrement. Sa mafia réussira-t-elle à l’en faire sortir ? C’est en de tels cas très concrets, monsieur Mohamed ould Ghazwani, que votre volonté d’éradiquer la corruption et l’impunité est mise à l’épreuve…

Le faux braqueur

Une semi-remorque chargée de marchandises revient de Rosso en début de semaine. Des commerçants ont confié au conducteur un million d'anciennes ouguiyas à remettre à son patron. Le véhicule a quitté Rosso vers 19 h. Il devrait entrer à Nouakchott dans la nuit. Ne voyant rien venir et les téléphones du chauffeur et de son apprenti ne répondant pas, le patron décide vers 6 h du matin d'aller aux nouvelles, en s'embarquant sur l'axe Sud. Arrivé au PK 16, il aperçoit son camion garé à cent mètres à l'est du goudron. Il s'en approche pour découvrir le chauffeur et l'apprenti ligotés et bâillonnés. Une fois délivrés, ils racontent qu'ils se sont arrêtés tard pour satisfaire un besoin et que des malfaiteurs leur sont alors tombés dessus, emportant le précieux million. Le patron les croit et décide de passer au commissariat Riyad 1 pour y déposer une déclaration. Beaucoup moins crédule, la police interroge longuement les deux suspects qui finissent par avouer la comédie et livrent le nom et l’adresse du complice qui les a ligotés. Arrêté à son tour, celui-ci a rendu le million auquel il ne manque que cinq mille MRO.

Mosy