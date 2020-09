Darel Barka : L’état joue la carte d’apaisement après avoir sorti le bâton contre les paysans

Le vendredi après-midi, la police sous la conduite du directeur régional de la sûreté (DRS) du Brakna a effectué une décente musclée dans la cuvette de Karawlatt-Woullou NDIAYE, chargeant les nombreux paysans et paysannes venus s’opposer aux travaux de mise en œuvre du projet de location des terres de cette cuvette contracté entre le gouvernement mauritanien et l’Autorité Arabe pour l’Investissement et le Développement Agricole (AAAID).

La police a fait usage de grenades lacrymogènes et de matraques contre les pauvres paysans qui ont empêché les engins agricoles de l’AAAID d’abattre les arbres. Une descente qui a causé des affrontements entre la police et les paysans sur le terrain. Affrontements qui ont faits des blessés de part et d’autre. Cependant le DRS a reçu un coup de gourdin sur la tête de la part d’un des paysans protestataires. Du coup le sang jaillit. L’auteur du coup l’a surpris lorsqu’il proférait des propos incendiaires à l’endroit des paysans et cherchait vainement à embarquer le maire de force dans sa voiture, indiquent nos sources présentes au moment des affrontements.

Sa stratégie selon cette source consistait à soustraire le maire et laisser les paysans avec les autres policiers. Un autre policier a été aussi assommé, poursuit cette source.

Peur ou affolement, le DRS a tiré plusieurs coups de sommation en l’air avec la Kalachnikov qu’il détenait par devers lui ?

Au lendemain de la descente musclée, le maire Kane Tidjane accompagné de quatre délégués parmi les paysans ont rencontré le Wali du Brakna à la demande de ce dernier. A en croire une source qui a participé à la réunion, le chef de l’exécutif régional a fait preuve d’une grande capacité d’écoute et de compréhension à l’endroit de la délégation paysanne de Darel Brakna. Il a (le wali) dit avoir pris service il n y’a pas longtemps et sollicité plus d’informations sur le projet de la part des paysans et un document sur leurs propositions avant de leur fixez un rendez-vous le lundi 24 août. Il a fait savoir sa disponibilité accompagner les paysans de Karawlatt-woullou NDIAYE en adressant une lettre à sa hiérarchie dès la réception de leurs propositions.

L’Etat, en louant les terres exploitées depuis plus d’un siècle par les paysans sans avoir associés les principaux propriétaires terriens, a commis une erreur actuellement difficile à réparer. Ces terres restent une source de vie pour des milliers de personnes et d’animaux venus de toutes les régions.

La destruction du couvert végétal est en contradiction avec les conventions internationales de protection de l’environnement ratifiées par notre pays. Aux dernières nouvelles, le ministre de l’intérieur a reçu une délégation des paysans de Darel Barka conduite par le maire. Ensuite, elle a rencontré le ministre de l’environnement et du développement durable et celui des finances. Le projet a été suspendu pour l’instant en attendant une réunion prochaine avec l’investisseur invisible qui devait, si cette réunion se tenir, prendre en compte les doléances des paysans, selon une source digne de foi. Affaire à suivre.

Brahim Ely Salem CP Calame au Brakna