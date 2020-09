Après 3 jours de débats et de délibérations sérieuses, les militants de l'UFP ont achevé les travaux de leur 4ème congrès ordinaire ce lundi 31 août 2020 à l'aube.

Malgré les mesures et restrictions imposées par la pandémie de COVID19, ce congrès a vu la participation de plus de 300 délégués venus de Nouakchott et des différentes wilayas et moughataa du pays.

La cérémonie d'ouverture , tenue au palais des congrès de Nouakchott le vendredi 28 août 2020 a vu la présence d'un parterre d'invités dont des leaders de partis politiques et d'organisations de la société civile, de personnalités de tous les milieux.

Elle a été marquée par le rapport moral présenté par le président du parti, le camarade Mohamed O. Maouloud qui a évoqué les évolutions et les principaux évènements qui ont émaillé la vie du parti et celle du pays depuis le dernier congrès.

Cette première journée a été clôturée par l'élection du bureau du congrès qui désignera les bureaux des groupes thématiques qui plancheront, respectivement, sur les statuts, la déclaration de politique générale puis sur les résolutions et recommandations.

Les congressistes se sont répartis entre les trois groupes et ont engagé leurs débats et examiné les projets qui leur étaient soumis dans une ambiance studieuse et sereine que le parti n'a pas connue depuis un certain temps.

C'est seulement à la fin de la soirée que les congressistes se sont retrouvés pour une nouvelle plénière de restitution des rapports des ateliers .

Au terme des délibérations, les congressistes ont adopté les projets qui leur étaient soumis à savoir le rapport moral du président, les statuts, la déclaration de politique générale ainsi que les résolutions et recommandations à la quasi-unanimité.

Le bureau du congrès a ensuite invité la commission de désignation qui avait été chargée de proposer la composition des instances dirigeantes à exposer les résultats de ses débats .

Au terme de cette présentation, les propositions de la commission ont été adoptées par acclamation et à la quasi-unanimité des congressistes et les instances dirigeantes du parti , élues comme suit :

L'une des propositions de la commission des textes, adoptées par le congrès, concernait la création d'un poste inédit, de président d'honneur du parti.

Cette fonction a été attribuée au camarade Ba Bocar Moussa , président du conseil national sortant.

Président : Mohamed O. Maouloud ; 1er vice-président : Lo Gourmo Abdoul ; 2ème vice-président : Mohamed O. Khlil ; 3ème vice-président : Khalilou O. Dedde ; 4ème vice-présidente: Khadjata Gama Sow ; 5ème vice-président : Marega Baba.

Secrétaire général : Diop Mamoudou Harouna ; 1er secrétaire général adjoint: Mohamed Macire ; 2ème secrétaire général adjoint : Mohamed O. Salem

Président du conseil national : Mohamed O. Saleck ; 1er vice-président : Wague Bakary ; 2ème vice-président : Brahim O. Khlil ; Secrétaire permanente : Aida Fall ;

Commission de discipline et d'arbitrage :

Président : Konte Babacar Vice-président : Ahmedou O. Elalem ;

Membres:

Limam Chérif ; Moustapha Elmaaloum ; Imijine O. Yali ; Saleck O. Abba ; Aichetou m/ Saleck.

Ce congrès avait été placé sous le double signe de la clarification et du renouveau. La clarification a été illustrée par toutes les informations et explications apportées par le rapport moral du président relatives notamment à ce qu'on a appelé la crise interne et aux relations avec les alliés et les adversaires.

Quant au renouveau, il s'est traduit par l'entrée, dans les instances dirigeantes, de nouvelles figures de jeunes et de femmes.

Ainsi les rideaux sont tombés marquant la réussite éclatante de ce 4ème congrès ordinaire dans une ambiance festive et le point de départ d'une nouvelle page d' un parcours de luttes et d'engagement sans faille pour asseoir les bases de la justice, de la démocratie et de l'état de droit.

Nouakchott, le 31 août 2020

La commission de communication