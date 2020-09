Nouakchott Ouest et Nord: Le Ministère de l’Habitat met en garde contre les risques d’arnaque dans l’achat de parcelles

Le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire met en garde contre les transactions relatives aux opérations foncières, notamment l’acquisition de terrains au Nord et à l’Ouest de Nouakchott, dans une déclaration rendue publique lundi soir.

Ce document explique que « les parcelles incriminées ne figurent sur aucun plan de lotissement. Les documents de propriété sont faux. La plupart de ces parcelles sont issues de morcellement irréguliers de concessions rurales non reconnues et non intégrées dans les plans de lotissement ».

Par ailleurs, la déclaration « rappelle que les concessions rurales ne sont pas destinées à un usage d’habitat et ne peuvent donc être morcelées à cette fin».

Ainsi, les citoyens « sont invités à la plus grande vigilance avant l’acquisition de toute parcelle proposée à la vente dans ces zones, en procédant aux vérifications d’usage : plan de lotissement, authenticité du titre de propriété de la parcelle auprès du service des domaines».