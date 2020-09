UFP : Nouvelle composition du directoire

A l'issue des travaux de son dernier congrès ordinaire dont les lampions viennent de s'éteindre, l'Union des Forces du Progrès à procédé à la désignation de son nouveau directoire. Ainsi, sans grande surprise, le docteur Mohamed Ould Mouloud a été reconduit à la tête de la formation avec la conservation du Pr Lo Gourmo Abdoul et Mohamed Ould Khlil de leur poste respectif de premier et de deuxième vice-président .

Liste du nouveau directoire de l'UFP :

1. Président : Mohamed Ould Mouloud

2. Premier vice-président : Lô Gourmo Abdoul

3. Deuxième vice-président : Mohamed Ould Khlil

4. Troisième vice-président : Député Khalilou Ould Dedde

5. Quatrième vice-président : Kadiata Kamou

6. Cinquième vice-président : Baba Maréga

7. Secrétaire général : Diop Mamoudou

8.Premier Secrétaire général adjoint : Mohamed Maciré

9. Deuxième Secrétaire général adjoint : Mohamed Ould Salem

10. Président du Conseil National : Mohamed Ould Salek.

Pour rappel, l'Union des forces du Progrès connaît depuis quelques temps de fortes divergences internes qui ont commencé depuis 2013 et qui ont scindé la formation en deux clans fortement opposés dont l'un est celui de son président Mohamed Ould Mouloud et l'autre mené par trois figures emblématiques du parti qui sont le timonier Mohamed El Moustapha Ould Bedredine, la députée Kadiata Malick Diallo et Sidna Ould Mohamed. Les premiers accusant les seconds de perturbateurs refusant d'obtempérer aux règlements et statuts du parti et les seconds accusant les premiers d'avoir dévié de la ligne et des principes fondateurs de la formation. Ces incompréhensions sont certainement pour quelque chose dans le très mauvais résultat du parti à la dernière présidentielle ( moins de 3%) de 2019 malgré le soutien du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) d'Ahmed Ould Daddah.