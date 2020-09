Deuxième mandat: Fausse rumeur

Selon Sid'Amar Ould Cheikhna, porte-parole de l'Union pour la république, "le président de la république n'a jamais déclaré qu'il ne se présentera pas à un second mandat puisque cela est une décision qui intervient avant son temps. C'est une information totalement infondée et un gros mensonge dont l'objectif est connu ". Ould Cheikha a ajouté que " ces rumeurs dont les auteurs sont connus dénotent de l'insuccès et de la déchéance dans lesquels se débattent certains affolés par le consensus national des partis politiques et des organisations autour de la vision du chef de l'Etat ". Dans le communiqué de presse rendu public par l'UPR pour démentir l'information selon laquelle le président de la république Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani aurait déclaré ne pas avoir l’intention de se présenter à un second mandat et qui a été très relayée par les réseaux sociaux, le porte-parole du parti au pouvoir à précisé que le président de la république ne s'est pas dernièrement exprimé à un organe de presse ni national ni international.