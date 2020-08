Lutte contre le mono-filament: les pêcheurs détermnés

Les pêcheurs Mauritaniens sont engagés plus que jamais contre l’usage du fil de pêche mono-filament dans la capture des espèces halieutiques. C'est dans cette optiqu'ils se sont encore mobilisés ce dimanche 30 août 2020 à la plage de Nouakchott pour dénoncer avec énergie l’utilisation du mono-filament dans les eaux mauritaniennes.

Ils se disent prêts à mener le combat en compagnie des garde-côtes mauritaniennes qui ont lancé depuis une semaine une campagne de lutte contre cette pratique dangereuse et interdite par la loi mauritanienne. Bon nombre des protestataires sont d’avis que ‘’ces actes sont graves et inacceptables’’.

Selon Pathe Assane Dièye l'un des responsables des pêcheurs mauritaniens, ‘’ces actes criminels et inconscients sont imputables aux hommes d'affaires mauritaniens qui encouragent et financent les pêcheurs étrangers plus particulièrement sénégalais’’.‘’Trouver du poisson aujourd'hui dans les côtes mauritaniennes est très difficile à cause du mono-filament’’, pestent-ils.

Rappelons que lors de sa visite au marché du poisson de la plage, le ministre des pêches et de l'économie maritime avaient été interpellé par les pêcheurs. Aziz Ould Dahi avait promis d'étudier cette question afin de trouver une solution définitive.