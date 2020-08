Éducation : Vaste campagne de nettoyage et de désinfection des écoles

Le ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de la réforme a lancé une vaste campagne de nettoyage et de désinfection de tous les établissements scolaires nationaux dans la perspective d'une reprise des cours prévue le mardi premier septembre prochain. C'est dans ce cadre que le ministre de l'éducation, Mohamed Melainine Ould Eyih, a donné solennellement le coup d'envoi de cette grande opération de sensibilisation et d'action de propreté et de stérilisation des écoles pour assurer des conditions saines et garanties dans les classes où les cours ont été interrompus vers la mi-mars à cause de la déclaration des premiers cas du coronavirus. En préparatif de ce retour sûr à l'école, le ministère de l'éducation, de la formation professionnelle et de la réforme a organisé plusieurs concertations entre tous les acteurs qui interviennent dans l'opération pédagogique. Des rencontres auxquelles ont participé certains responsables du ministère de la santé et à l'issue desquelles un protocole sanitaire et pédagogique a été signé entre les deux départements de la santé et de l'éducation. Aussi, une circulaire tripartite signée par les ministres de l'intérieur et de la décentralisation, de la santé et de l'éducation a été envoyée à toutes les autorités administratives, pédagogiques et sanitaires pour coordonner les actions de tous leurs services afin de faire respecter scrupuleusement toutes les instructions et les mesures contenues dans le protocole sanitaire et pédagogique. Il ya quelques jours, le ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de la réforme a envoyé dans toutes les wilayas du pays des missions pour procéder à l'acheminement des masques, des produits aseptisants et de propreté. Dans leur circulaire, les trois ministères instruisent leurs services respectifs à faire observer rigoureusement certaines consignes comme le port du masque par tous les élèves au-delà de 11 ans et par tous les enseignants, le staff d'encadrement et le personnel manutentionnaire. Pour le rappel, la Mauritanie a enregistré 7044 cas de coronavirus dont 6418 sont guéris et 158 en sont malheureusement décédés.