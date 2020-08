Lutte contre la COVID 19 à l’école: «SERVEAU» offre 600 unités de lavage de mains

L’Ong « SERVEAU », service eau) a démarré, depuis quelques jours, l’opération de distribution des unités manuelles de lavage de mains. Cette action entre dans le cadre des préparatifs de la reprise des cours dans les établissementsscolaires mauritaniens, prévue, le 1er septembre 2020. Dans ce cadre, son président, Habib Sidi Ali a participé, ce samedi matin, à l’école T’feila de Arafat, aux côtés du directeur régional de Nouakchott Sud, Mohamed Saleck Ould Taleb au démarrage de la campagne de nettoyage des établissements scolaires. Cet établissement devait recevoir le ministre de l’éducation, venu s’enquérir des conditions de reprises des cours, en cette période de COVID. En effet, même si le taux de contamination a chuté depuis quelque temps, la vigilance doit rester de mise pour parer à toutes les éventualités. Le ministère entend mettre tous les atouts de son côté pour réussir ce gros défi.

Engagée dans le combat contre l’insalubrité et pour la promotion de bonnes pratiques d’hygiène en milieu urbain, SERVEAU accompagne, grâce à l’appui de l’UNICEF, les ministères de l’éducation, de l’hydraulique et de l’Assainissement et celui de l’intérieur. Dans ce cadre, elle a mis à la disposition différentes écoles 600 unités de lavage des mains, un des moyens très efficaces et surtout recommandé pour lutter contre la propagation de la COVID 19. Ce dispositif à pédales, comporte un petit fut, un robinet, du gel hydroalcoolique et du savon. « Notre présence ici auprès de des responsables de la direction régionale de l’éducation de la Wilaya Sud et du personnel d’encadrement vient prouver l’importance que notre organisation accorde à cette reprise des cours en cette période de COVID ; nous expliquons à cette occasion comment le dispositif fonctionne, nous entendons veiller, avec la famille scolaire au bon usage de ces équipements ; c’est vrai que nous nous aurions voulu en fournir à tous les établissements, mais pour cette étape, nous nous sommes limités à quelques écoles, mais l’opération se poursuivra d’ici l’année prochaine», explique le président de SERVEAU. Ce geste entre dans le cadre de la lutte contre la COVID 19, au cours de laquelle, nous avons organisé, avec l'appui de l’UNICEF, des campagnes de sensibilisation auprès des citoyens pour prévenir la pandémie, ajoute le président de l’ONG.

Enfin, indique Ould Sidi Aly, dans le cadre du partenariat avec la commune de Ryad, SERVEAU a équipé, grâce toujours à l’appui de notre partenaire, UNICEF 15 écoles et 6 postes de santé en dispositifs de lavage des mains, en kits d’hygiène et en latrines. Elle a permis à 200 familles démunies de la commune de bénéficier, de branchement au réseau d’eau. Elle vient de signer un partenariat avec la commune de DAR NAIM dont l’objectif est de promouvoir de bonnes pratiques d’hygiènes en milieu urbain. Au terme de cet accord, SERVEAU va fournir aux familles vulnérables des services de base indispensables.