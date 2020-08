Escalade verbale : Ould Dié appelle à la retenue

Dans un message audio largement relayé sur les réseaux sociaux ce mardi 25 aout, Khattri Ould Dié, président de l’Association Mauritanienne de Tir à la Cible Traditionnelle a lancé un vibrant appel à certains de ses compatriotes censés guider et éclairer les masses à s’abstenir de créer et entretenir la zizanie et la haine dans leurs esprits et d’instrumentaliser la tribu. Cette interpellation intervient en pleine agitation autour du rapport de la CEP dont les recommandations sont mises en œuvre depuis quelques jours par la justice, avec la garde à vue de l’ancien président pendant une semaine.

Face à certains propos tenus par quelques responsables dont l’ancien ministre des affaires étrangères, Isselkou Ahmed Izidbih, Khattri Ould Dié invite tous les responsables à ne pas transformer une affaire de justice en une affaire de politique, pire en une affaire tribale. ‘’Notre Sainte religion, notre éthique et la morale, nos us et coutumes, nous interdisent de proférer des propos désobligeants et haineux à l’endroit des compatriotes et partant à attiser la haine’’, rappelle –t-il .

Pour le président de l’UMTCT, le dossier portant sur la corruption et la prévarication, en cours est une affaire de justice et il doit le rester. En effet, on ne peut pas et on ne doit pas laisser à quiconque, fut-il président de la République, d’abuser à sa guise des biens publics parce qu’il porte préjudice aux citoyens en compromettant l’avenir de générations futures.

Le président de l’association de tir à la cible rappelle, à l’endroit de tous ceux tentés d’oublier que depuis la fondation de la Mauritanie, aucun chef d’état n’a conquis le fauteuil présidentiel par la force de sa tribu, de ses origines ethniques et sociales. La tribu n’a jamais été une référence dans la conquête du pouvoir politique ou de sa conservation.

Les propos tenus par certains responsables dont l’ancien ministre des affaires étrangères sont gravissimes d’autant plus qu’ils proviennent d’un grand cadre censé éclairer les citoyens voire même prétendre diriger son pays.

La Mauritanie est un pays fragile, au cœur d’une zone de turbulences, rappelle Ould Die. Et pour ces raisons et parce que soucieux de sa stabilité, il invite ses compatriotes à faire preuve de retenue pour que ce pays reste un havre de paix, une terre de tolérance et de respect mutuel.