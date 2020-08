Sports… Sports… Sports…

Le MEJS met sur pied un comité d’appui technique aux compétitions sportives

Par note de service en date du 19 Août 2020, le Ministère de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports (MEJS) a décidé de fonder en son sein un Comité d’appui technique aux compétitions sportives nationales et internationales ().Placé directement sous l’égide du ministre, ce comité apportera les compétences de ses membres, leurs expériences et leurs propres réseaux. Afin de faire du sport un facteur d’intégration, ses objectifs peuvent être plus largement étendus à repenser la stratégie du ministère, conformément à la politique du gouvernement en matière de promotion du sport, autour des principaux axes suivants : vulgarisation du sport en milieu scolaire ; détection et accompagnement des talents ; redynamisation du sport universitaire ; développement des infrastructures de sport et de jeunesse ; soutien et accompagnement des associations sportives, clubs et formateurs opérant notamment dans les quartiers périphériques ; soutien et accompagnement aux fédérations et sportifs de haut niveau qui participent aux compétitions internationales.

Voici la composition de ce CATCSNI. Président :Khattry ouldBoyé,chargé de mission au cabinet du Premier ministre ; Membres :KhadjetoumintSghari, chargée de mission au cabinet du Premier ministre ; docteur Abdi Salem ould Cheikh SaadBouh, secrétaire général du MEJS ; TahirouDiagana, directeur général du Sport ; Abdel Kader ould Ahmed Abd,directeur du Sport de haute compétition ;

Mohamed Souleymane Lô, directeur du Sport de masse ; Moussa Ali Diallo, directeur des Affaires financières ; Abderrahmane ouldEthmane, président du CNOSM ; Moussa ouldKhaïry, président du FC TevraghZeïna ; Hindou Mohamed Laghdaf, présidente du club AS Police ; El Moustapha ould El Welly, coordinateur du Challenge Feu Sidi Mohamed Abass ; Aïcha Lekhal, consultante pour le projet Watanouna pour le bénévolat ; Mohamed El Kébir Bâ, expert sportif.

Q CAN 2021 : La Mauritanie face au Burundi en Novembre

La Confédération Africaine de Football (CAF) a communiqué, par courrier à ses associations- membres, les nouvelles dates des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Total et de la Coupe du Monde de la FIFA.Reportées pour cause de COVID-19, les 3èmeet 4èmejournées des premiers vont ainsi se jouer entre le 9 et 17 Novembre 2020. Dans cette fenêtre, les Mourabitounes affronteront le Burundi à Nouakchott, avant de se rendre chez les Hirondelles pour le match-retour.Le groupe de Corentin Martins sera opposé au Maroc et à la Centrafrique en Mars 2021, puis s’attaquera, le 31 Mai 2021, aux éliminatoires du Mondial 2022.

Les nouvelles dates de la CAF :5-12 octobre 2020,matchs amicaux ; 9-17 Novembre 2020,journées 3 et 4 des éliminatoires de la CAN 2021 ; 22-30 Mars 2021,journées 5 et 6 des éliminatoires de la CAN 2021 ; 31 Mai-15 Juin 2021,journées 1 et 2 des éliminatoires du Mondial 2022 ; 30 Août-7 Septembre 2021,journées 3 et 4 des éliminatoires du Mondial 2022 ; 4-12 Octobre 2021,journées 5 et 6 des éliminatoires du Mondial 2022 ; 8-16 Novembre 2021,matchs de barrages du Mondial 2022.

Par ailleurs, la CAF tient à rappeler qu’elle surveille de près la situation et travaille avec les autorités compétentes en ce qui concerne l’organisation des matchs. Des mesures relatives seront annoncées en cas de développements pouvant affecter le déroulement d’un match sur le site désigné.

Super D2 : Reprise le 7 Septembre !

Après avoir organisé la semaine précédente une réunion avec les clubs de la Super D1, la Ligue Nationale de Football (LNF) a convié, le lundi 17 Août, les clubs de la Super D2 dans l'amphithéâtre de la FFRIM. Il s’agissait d'expliquer les termes du protocole sanitaire et définir les contours pratiques d'une reprise imminente.Six journées restent encore à disputer pour clore le marathon saisonnier de la Super D2 « zone Nouakchott », avant de passer aux play-offs. C’est désormais officiel : la compétition redémarrera le lundi 7 Septembre prochain au stade CheikhaBoïdiya, avec un calendrier réactualisé. A noter que toutes les rencontres se joueront à huis clos.

CAN U-20 « Mauritanie 2021 » : Les choses s’accélèrent !

À un peu plus de six mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans qui sera organisée pour la toute première fois en Mauritanie, les choses commencent à s’accélérer.Après la fondation, par décret présidentiel, du Comité interministériel chargé de l’Organisation de la CAN U-20 « Mauritanie 2021 » et le Comité restreint de pilotage, plusieurs réunions ont été tenues dans le but de mettre en place les différentes commissions. Une rencontre s’est ainsi déroulée,le mardi 18 Août dans les locaux du Ministère de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement (MCARP), afin de composer la Commission communication et activités culturelles qui sera dirigée par monsieur Abdel Vetah M’Hamed Al Amana, conseiller du président de la République, chargé de la communication.

Dernière du genre après celles tenues avec les différentes commissions : sécurité, transports et équipement, santé, infrastructures ;cette rencontre réunissait notamment monsieur Sidi Mohamed ould Bouna, chargé de mission à la Présidence de la République, ledocteur Abdi Salem ould Cheikh Saad Bouh, SG du MEJS, le docteur Ahmedou ould Adahyould Khteïra, SG du MCARP,monsieur Ahmed Yahya, président de la FFRIM et les membres de la commission concernée.Dans l’objectif d’une organisation harmonieuse des activités et festivités, il était aussi question d’évaluer les mesures pratiques et les dispositions qui seront prises pour garantir la réussite de la Coupe d’Afrique des Nations U-20 en Mauritanie.

FFRIM