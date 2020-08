Seyidna Aly Ould Md Khouna convoqué

La police chargée de la répression des crimes économiques et financiers vient à l'instant ( 26 août 2020 à environ 15 heures) de procéder à la convocation de l'ancien ministre de la fonction publique, Seyidna Aly Ould Mohamed Khouna qui était aussi président de la commission de réforme de l'UPR mise sur place par l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz. Comme beaucoup d'autres responsables de la décennie pendant laquelle Aziz était au pouvoir, le nom de Ould Mohamed Khouna est cité dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire et sera alors auditionné dans cette enquête préliminaire. Seyidna Aly Ould Mohamed Khouna est l'un des rares ministres qui sont restés fidèles à l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz. C'est lui qui a été choisi pour devenir le nouveau secrétaire général du parti unioniste démocratique et socialiste auquel il a adhéré avec d'autres anciens ministres comme Isselkou Ould Ahmed Izid Bih et Mohamed Jibril Niang et certains proches de Ould Abdel Aziz.

Sur un tout autre registre, le site Mourassiloun rapporte que la police chargée des crimes économiques et financiers a convoqué des anciens directeurs généraux de la Sonimex tombée en faillite dans la dernière décennie. Ainsi, Cheikh Zeidane (actuel directeur de la Camec) Debbe Ould Zein (actuel directeur de la Cnam), Mahfoudh ould Agatt et El Mourteji Ould El Wavi auraient été convoqués.