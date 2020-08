Ould Izid Bih convoqué par la police

La police chargée de la répression des crimes économiques et financiers a procédé ce mardi à la convocation de l'ancien ministre des affaires étrangères et de la coopération et ancien président de l'Union pour la république, Isselkou Ould Ahmed Izid dont le nom a figuré dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire. Isselkou Ould Ahmed Izid est l'un des rares anciens ministres de Mohamed Ould Abdel Aziz qui lui est jusque-là resté fidèle avec Seyidna Aly Ould Mohamed Khouna et Mohamed Ould Jibril Niang, deux autres anciens ministres de la fameuse décennie dont des dizaines de responsables sont entendus dans le cadre de dossiers sur lesquels des enquêtes ont été entreprises par une commission parlementaire. Durant la garde à vue, Isselkou Ould Ahmed Izid Bih s'est beaucoup agité accusant les autorités de vouloir faire taire l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz arrêté la veille d'une conférence de presse qu'il voulait organiser. Il a aussi adhéré avec beaucoup de proches de l'ancien président Mohamed Ould Abdel au PUDS ( Parti unioniste démocratique et socialiste.)