La CVE, version Kane Hamidou Baba, dénonce l’accaparement des terres dans la vallée

La Coalition Vivre Ensemble (CVE/opposition/mouvance nationaliste noire), dénonce « l’accaparement et le bradage des terres » dans la vallée du fleuve Sénégal « au bénéfice des sociétés étrangères et des spéculateurs», dans une déclaration rendue publique au cours des dernières heures.

Le document évoque le cas de l’Autorité Arabe pour l’Investissement et le Développement Agricole (AAAID) «bénéficiaire de 3200 hectares de terre dans la région du Brakna », provoquant une vive opposition des populations de plusieurs localités du département de Boghé depuis 2015.

Ce problème est revenu au cours des derniers jours avec l’arrivée sur les lieux des engins destinés à réaliser les aménagements.

Les communautés se sont regroupées sur les lieux en signe de refus de céder leurs terres.

Les faits objets de cette déclaration ont pour théâtre les communes de Dar El Barka et Ould Birom.

Ces attributions du foncier rural dans la vallée Sénégal « sont faites en violation flagrante du Code foncier, forestier, agropastoral et environnemental. Elles constituent une atteinte grave à la Charte Africaine de Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) ».

La CVE réaffirme « son soutien total aux populations, rend l’Etat mauritanien seul responsable des conséquences de ces actes sur la paix et la cohésion sociale.

Exige l’annulation pure et simple de tous les projets d’attribution des terres à vocation agropastorale, au vu des dangers qu’ils constituent.

Encourage, à défaut de toute consultation ou consentement des populations, à refuser le bradage de leurs terres au profit de l’agrobusiness, au détriment de la paix et de la cohésion sociale».