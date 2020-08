Ministère de la Santé : Un concours qui suscite les interrogations des DRAS

Le ministère de la santé vient de décider d’organiser un concours pour le recrutement des nouveaux directeurs régionaux de la santé. Une décision qui ne plait pas du tout aux DRAS en poste, apprend-on auprès de ces derniers. Comment peut-on lancer un concours pour pourvoir des postes qui ne sont pas vacants ? A ce que je sache, les directeurs régionaux en poste n’ont pas été virés pour être remplacés de cette manière quelque peu cavalière, a précisé l’un des DRAS. Et d’enfoncer, c’est là une drôle de manière de nous récompenser alors que nous avons joué un rôle important dans le dispositif de lutte contre la COVID19 et continuons à nous battre pour la préservation des acquis de ce combat que notre pays est en train de gagner, regrette un autre. Jusque-là, les DRAS étaient nommés par note de service approuvé par le ministère de la santé et la primature avant d’être validée par la présidence. Une approche que le département entend changer. Dans sa note, le ministère justifie sa décision par le souci d’assurer l’efficacité du pilotage des systèmes et programmes de santé dans les différentes régions du pays.

Pour pouvoir postuler, il faut être au moins un médecin généraliste, disposer d’une expérience d’au moins 5 ans et disposer d’une expérience avérée et attestée en gestion des services et programmes de santé mais aussi une situation administrative régulière. Les intéressés doivent déposer leurs dossiers au plus tard, le 3 septembre prochain.

Certains observateurs suspectent le ministère de vouloir, à travers cet appel à candidature, se débarrasser de certains DRAS après leur gestion de la pandémie de la COVID19.