Aéroport Oumtounsi : Fermé jusqu'à fin août

Les autorités mauritaniennes ont décidé de prolonger la fermeture de l'aéroport international Oumoutounsi jusqu'à la fin du mois d'août. Les autorités ont dispensé de cette mesure les cargos, les avions de secours médical et ceux ayant des dérogations spéciales. La propagation de la fermeture de l'aéroport international Oumoutounsi intervient dans un contexte de recrudescence de la pandémie de la Covid 19 dans certains pays et même en Mauritanie où les infections enregistrées ce vendredi ont atteint plus de deux dizaines. Pour rappel, l'aéroport international Oumoutounsi a été fermé il ya plus de quatre mois dans le cadre d'une série de mesures prises par le comité interministériel chargé de lutter contre la propagation du coronavirus dont le premier cas a été officiellement annoncé le 13 mars. Les infections à ce jours avoisinent les 7000 cas pour plus de 80% de guérisons et 157 décès.