Réparation du pont de l’aéroport : Le lanceur d'alerte se réjouit

C’était le 10 février 2020, que l’Ingénieur de génie civil, Youssouf Ismail BA, empruntant le nouvel pont menant à l’aéroport Oumtounsy avait constaté des dégradations importantes pouvant menacer sérieusement cet ouvrage, réalisé pour desservir l’aéroport nouvellement construit. Il prend alors plusieurs clichés montrant les nombreuses dégradations des talus, intervenues après des pluies légères qu’il publie sur FB et dans la presse (http://cridem.org/C_Info.php?article=732620).

Son objectif ? Attirer l’attention des pouvoirs publics, donc du ministère de l’équipement et des transports et des citoyens sur les dangers éventuels de telles défaillances sur une route stratégique, abondamment empruntée par le président de la République, les hôtes étrangers mais aussi par tous les autres passagers amenés à se rendre à l’aéroport international de la capitale, et partant les inviter à prendre des dispositions nécessaires. En effet, les photos prises à l’occasion sur le site montrent que de réelles menaces pesaient sur l’avenir du pont. Les eaux de ruissellement ont creusé de profondes crevasses et sillons sur les versants du pont, ce qui, du coup peut occasionner des affaissements dangereux du bitume.

La sonnette d’alerte est tirée par ce jeune ingénieur transformé pour la juste cause en lanceur d’alerte. Plusieurs mois se sont passés sans aucune réaction des autorités, comme si le message était tombé dans l’oreille de sourds. Cependant, mieux vaut tard que jamais. En effet, depuis quelques jours, l’ingénieur Bâ a noté avec satisfaction que les services techniques d’aménagement sont en train de redresser les différentes failles et que le nouveau ministre de l’équipement et des transports, dans le cadre des visites de prises de contact, a effectué récemment un tour à l’aéroport Oumtounsy. il n’a certainement pas manqué de constater l’état d’avancement des travaux.

Contacté par le Calame qui avait relayé l’information, Bâ Youssouf Ismail nous a déclaré que l’ essentiel pour lui est que les services techniques apportent les correctifs nécessaires, que ceux-ci répondent aux normes techniques internationales et que les autorités veillent désormais scrupuleusement sur le respect des cahiers de charges des entreprises auxquelles revient la responsabilité de réaliser de tels ouvrages parce qu’il y va de la sécurité des citoyens et du développement de notre pays.

Le pont en question est construit en 2011 et l’aéroport a démarré les dessertes en juin 2016.