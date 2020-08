Les méfaits de la malgouvernance

La gabegie régnante ne cesse d’élargir la sphère de la pauvreté dans les pays sous-développés, ses aléas freinent la montée en puissance des économies des pays émergents. La progression de ce fléau résulte de gouvernances incohérentes ayant pour conséquence des économies extraverties, peu compétitives, dépourvues de savoir-faire et de capitaux. Malgré les timides efforts déployés çà et là, la solution est loin d’être au point. Du coup, inégalités et écarts gagnent en ampleur et, faute d’horizon, la jeunesse du Tiers-monde périt, par milliers en Méditerranée, dans de vaines tentatives à rejoindre l’Europe, de plus en plus fermée. Le populisme en vogue de l’extrême-droite anti-immigration risque de faire sauter en éclats le peu de solidarité internationale qui existe encore. Cet accablant cortège de soucis se voit alourdi par l’ampleur des dégâts que font subir les multinationales aux économies des pays fragiles, avec de très négatifs impacts sur les assiettes des pauvres. Ces puissants et tentaculaires réseaux d’affaires se faufilent partout á la recherche de gisements á conquérir pour renforcer leur emprise sur les marchés d’exploration et d’exploitation des richesses naturelles mondiales. Détenteurs de la redoutable arme de corruption, ils s’incrustent dans les pays-cibles dont les dirigeants qui n’acceptent pas de jouer le jeu du profit subissent un déluge d’intoxications calomnieuses menées par d’intenses campagnes médiatiques.

Plusieurs pays du Sud font également face à des conflits armés, orchestrés sur la base de la fibre religieuse ou éthique, facilitant l’écoulement de la production des industries d’armement, importants segments pour les économies des grandes puissances, quitte à ce que le malheur des uns fasse le bonheur des autres...

Mohamed Ahmed Cheikh