Coordination des Partis Représentés au Parlement: Déclaration

Notre pays connaît actuellement une situation politique sensible, accompagnée d'une grande attente populaire, suite au renvoi du rapport de la commission d'enquête parlementaire à l'autorité judiciaire, et à l'instruction par cette dernière des dossiers couverts par l'enquête.

Conformément à l’esprit de sa récente déclaration, par laquelle elle réclamait l'élaboration d'un pacte républicain, fondé sur la justice, l'égalité et la démocratie, et appelait à la mise en place d'un front intérieur qui prépare les conditions adéquates pour conduire les réformes nécessaires à cet égard, la Coordination des Partis Représentés au Parlement :

- félicite le peuple mauritanien pour la volonté politique qui s’est matérialisée jusqu'à présent, en vue de lutter sérieusement contre la gabegie, et l’invite à un sursaut national pour défendre les acquis de l'enquête parlementaire ;

- dénonce les tentatives désespérées visant à présenter cette voie salutaire comme une entreprise ciblant des milieux spécifiques ;

- exhorte chaque mauritanien à respecter l'indépendance du pouvoir judiciaire, à préserver son inviolabilité et à éviter toute tentative visant à perturber son fonctionnement, afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle, de manière professionnelle et transparente, et que justice soit rendue, que les responsables d’actes de prévarication soient punis et que les biens spoliés au peuple mauritanien soient récupérés.

Nouakchott, le 28 Dhou Al-Hijja 1441 – 18/08/2020

Les Partis Signataires

Alliance Nationale pour la Démocratie

Alliance Populaire Progressiste

Parti Al Karama

Parti de l’Avant-Garde des Forces de Changement Démocratique

Parti Hirak Echebabi

Parti Hiwar

Parti Islah

Parti Sawab

Rassemblement des Forces Démocratiques

Union des Forces du Progrès

Union des Forces Populaires

Union pour la Démocratie et le Progrès

Union pour la République