Aziz toujours aux mains de la police

La police a permis 24 heures après sa convocation à l'une des filles de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz de le visiter. Selon l'avocat Mohameden Ould Ichidou, la fille de Mohamed Ould Abdel Aziz devrait normalement avoir rencontré son père contrairement à ses avocats qui sont toujours interdits de le voir malgré qu'ils aient fortement exprimé leur désir de pouvoir entrer en contact avec leur client qu'ils n'ont plus pu voir depuis que les officiers de la direction générale de la sûreté nationale l'ont conduit dans la soirée du lundi pour son audition. Dans une déclaration distribuée à la presse, le collectif de défense de l'ancien président dénonce sa séquestration et appelle au respect des procédures judiciaires qui commence par la permission des avocats d'assister leur client. En réponse à cela, le parquet a répondu dans un communiqué que toutes les procédures judiciaires sont effectivement respectées et s'étonne que certains cherchent à dénaturer la vérité parcequ'une personne suspectée dans des affaires de gabegie et de menace de la sûreté de l'état est auditionnée. Sur un tout autre registre, le parti Tawassoul dans un communiqué cité par Al Akhbar demande de respecter rigoureusement les procédures judiciaires mais qu'il faut que tous ceux qui ont été cités par les dossiers de la commission d'enquête parlementaire répondent de leurs responsabilités. Le parti islamiste Tawassoul s'étonne de l'ampleur de la gabegie qui a caractérisé les onze dernières années au cours desquelles le président Mohamed Ould Abdel Aziz était au pouvoir.