Partis de la Coalition des Forces du Changement Démocratique: Déclaration

À l'instar de certains pays arabes et islamiques qui l'ont précédé dans cette humiliante voie, les Émirats Arabes Unis ont décidé de normaliser leurs relations avec l'entité sioniste, au moment où l'administration américaine continue à soutenir, sans limites, le colonialisme israélien à travers le plan dit «accord du siècle», visant à liquider la question palestinienne. Usant du bâton et de la carotte, l’administration américaine s'efforce d’attirer vers ce sinistre chemin tous ceux qui ne se soumettent pas à ses pressions.

Considérant que la cause palestinienne est sacrée dans la conscience des peuples arabo-musulmans, en général, ainsi que dans la conscience du peuple mauritanien en particulier, nous, Partis de la Coalition des Forces du Changement Démocratique :

* condamnons toutes les formes de normalisation avec l'entité sioniste, que nous considérons comme étant une couverture aux crimes perpétrés par le colonisateur à l’encontre du peuple palestinien frère, et une flagrante conspiration contre la question centrale de tous les arabes et musulmans ;

* dénonçons toute forme de bénédiction de cette orientation, comme cela découle de la déclaration publiée, hier, par le ministère des affaires étrangères de notre pays ;

* réitérons notre entière solidarité à l’égard de nos frères en Palestine et leur renouvelons notre engagement à faire face à toutes les formes de reddition, visant à abandonner notre juste cause, quelles que soient les tentations miroitées et les sacrifices consentis ;

* lançons un appel à toutes les forces vives du monde arabo- musulman et aux hommes libres de par le monde, en vue d’activer, à tous les niveaux, les mécanismes anti-normalisation avec l'entité sioniste et soutenir, par tous les moyens, le vaillant peuple palestinien.

Nouakchott, 26 Dhou Al-Hijja 1441 - 16 Août 2020

Les Partis de la Coalition des Forces du Changement Démocratique

RFD UFP UNAD