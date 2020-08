Conférence de presse d'Aziz

L'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz organisera une conférence de presse le mardi 18 août. Dans une publication sur sa page Facebook, l'ancien ministre Isselkou Ould Ahmed Izid Bih a écrit que cette conférence de presse sera couverte par une télévision nationale sans donner plus de précisions. La sortie médiatique de l'ancien président intervient dans un contexte marqué par une succession d'événements dont entre autres le troublant rapport de la commission d'enquête parlementaire remis aux autorités judiciaires et mettant en cause plusieurs très hautes personnalités de la dernière décennie dont certains premiers ministres, ministres, directeurs généraux de grandes entreprises, proches de l'ancien président qui ont été convoqués et auditionnés par la police chargée de la répression des crimes économiques et financiers, la saisie conservatoire de plusieurs biens appartenant à l'ancien président, le gel de comptes bancaires, la fermeture du parti politique PUDS auquel ont adhéré des proches de l'ancien président et sa suspension pour 90 jours . Dans la conférence de presse dont ni l'horaire ni le lieu n'ont pas encore été précisés, Ould Abdel Aziz devrait apporter des informations inédites qui devraient édifier l'opinion publique nationale et internationale sur les graves accusations dont lui, sa famille et son entourage sont l'objet.