Bombi demande à Aziz d’arrêter

L'ancien colonel Ahmedou Bemba Ould Baya a appelé dans une lettre publiée par Saharamedias "d'arrêter Aziz à sa limite" et considéré qu'il a " méprisé le peuple mauritanien, s'est joué de son passé, de son présent et de son avenir et qu'il a abusé de ses biens et de ses ressources économiques et même de sa souveraineté". Le colonel Ahmedou Bemba Ould Baya était membre du Haut Conseil D'État (HCE) qui a gouverné le pays entre 2008 et 2009 et a occupé pendant plusieurs années le poste de wali du Tiris Zemmour avant d'être relevé de ses fonctions par Aziz qui a donné ordre à sa hiérarchie militaire de rayer son nom du tableau d'avancement au grade de général avant de l'envoyer sans autre forme de procès à la retraite. Dans sa lettre, l'ancien colonel se demande "si c'est censé après que Aziz soit accusé par le rapport de la commission d'enquête parlementaire que celui-ci continue à défier la loi à travers la résurrection d'un parti mort et son achat comme un produit au marché Noukta Sakhina ?" Ould Baya a conclu que " il faut arrêter Aziz à sa limite et le dissuader à arrêter ses théâtres de mauvais goût afin qu'il sache lui et son groupe qu'ils n'ont pas de place dans la scène politique ni dans l'opposition ni dans la majorité engagée dans le soutien de la mise en œuvre des projets de développement du président de la république Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani "