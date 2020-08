Saisie conservatoire de certains biens d’Aziz

La justice mauritanienne a procédé ce jeudi à la saisie conservatoire de sociétés et de biens appartenant à l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz. Cette mesure intervient après l'avancement de l'enquête avec des partenaires financiers dont quatre ont été arrêtés avec un notaire et la fermeture de son bureau. Selon une source citée par Al Akhbar, parmi les biens saisis, il y aurait 50 Toyota Hilux et 35 camions. Parmi ceux qui ont été arrêtés par la police, El Mechry Saleh le comptable de la Fondation de feu Ahmedou Ould Abdel Aziz qui est aujourd'hui présidée par son frère Bedr Ould Mohamed Abdel Aziz.