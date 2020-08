﻿L’AMDH réclame la restitution des biens spoliés au peuple et la punition des auteurs des crimes

Réagissant à la transmission du Rapport de synthèse de la «Commission d’Enquête Parlementaire » au Parquet Général, la restitution des biens spoliés au peuple et la punition des auteurs des crimes à la hauteur de leurs actes. De l’avis de l’AMDH, le Parquet Général doit mener ‘’sans aucune restriction et avec professionnalisme la procédure judiciaire’’. L’AMDH demande la désignation des magistrats connus pour leur honnêteté, capables de lire le droit pour que tous les corrupteurs et les corrompus répondent de leurs actes dans le respect des droits.

L’organisation, présidée par Me Fatimata M’Baye, sollicite également ‘’le limogeage de toute personne occupant un poste de responsabilité dont le nom est cité dans le rapport de la CEP pour quelque motif que ce soit’’.

Pour l’AMDH, les parlementaires ayant soutenu ou participé au pillage des biens publics doivent répondre ‘’ de leurs actes au même pied que les ministres, les directeurs centraux et les

secrétaires généraux ou toute personne citée pour implication directe ou indirecte dans la corruption, la gabegie et le pillage des biens du peuple’’.

L’AMDH exige aussi l’approfondissement de l’enquête pour déterminer l’implication d’autres acteurs ayant contribué et/ ou participé au pillage des biens et ressources du pays.

Elle avait réclamé par le passé ‘’l’ouverture d’une enquête sur la gestion du dossier du passif humanitaire, l’esclavage, de torture et toute autre forme de violation des droits humains’’.

Enfin, l’AMDH suggère l’implication des organisations des droits de l’homme dans la gestion de ce dossier de corruption surtout à l’intérieur du pays.