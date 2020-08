Sports… Sports… Sports…

Mercato : Yassin Cheikh El Welly donne son accord au CSC

Yassin Cheikh El Welly (21 ans) a donné son accord pour signer avec le CS Constantine (Ligue 1 algérienne).Le sociétaire du FC Nouadhibou et jeune ailier international va s’engager pour trois saisons. Cherchant à renforcer le secteur offensif du club la saison prochaine, les dirigeants du CS Constantine étaient en négociations avec le jeune attaquant international mauritanien,désormais attendu en Algérie pour signer son contratdès la réouverture des aéroports. Yassin Cheikh a préféré rejoindre le CS Constantine malgré des discussions avec le Ferencvarosi TC, vainqueur du championnat de Hongrie la saison écoulée.Yassin sera le second mauritanien à évoluer au CSC. Rappelons qu’après avoir résilié son contrat avec la JS Kabylie, l’international mauritanien Cheikh El Moulaye Ahmed « Bessam » s’était engagé en Janvier 2015 avec le CS Constantine.

---------------------------------

Coupe arabe 2021 : La Mauritanie conviée

La FFRIM a reçu une invitation officielle signée par Gianni Infantino, le président de la FIFA, pour participer à la Coupe Arabe qui sera organisée par le Qatar en partenariat avec l’organisation internationale du football. Vingt-deux équipes issues de deux continents partageant les mêmes valeurs vont rivaliser en Novembre et Décembre 2021, sur des pelouses haut standing, un an avant TM-FIFA. « La FIFA et le Qatar, pays-hôte, souhaitent saisir cette occasion pour permettre au football arabe de faire étalage de son talent, tout en assurant une haute qualité d'hospitalité et des normes d'organisation des évènements, avec la ferme volonté de la région d'accueillir le plus grand évènement mondial en 2022 »,mentionne la lettre.

« Les équipes en concurrence joueront sur des stades dernier modèle. Chacun d’euxa été conçu pour accueillir des matchs de la Coupe du Monde TM-FIFA. Ce qui garantira l'accès optimal de tous à la Coupe arabe 2021 FIFA : joueurs, employés et médias ainsi que les supporters participants – en fait,tous les téléspectateurs du monde entier – qui en profiteront pour découvrir les meilleures installations de football actuellement disponibles […]. Un début idéal pour célébrer le football dans la région de façon continue, jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2022 ».De plus amples informations sur la compétition, notamment le calendrier des matchs et le format du tournoi, seront données prochainement par la FIFA.

Ligue 1 : Reprise des compétitions le 1er Septembre

Jeudi 6 Août 2020, la Fédération mauritanienne de football a obtenu le feu vert des autorités sanitaires pour le retour de toutes les compétitions sportives à partir du 1er Septembre 2020, après plus de cinq mois d’arrêt pour cause de COVID-19.La reprise est toutefois « assujettie au respect d’un protocole sanitaire allégé, tenant compte des principales mesures à prendre contre la propagation du virus », précise la FFRIM dans une circulaire adressée aux présidents de club.« Pour l’occasion », poursuit l’instance dirigeante du football mauritanien dans sa missive, « la FFRIM accordera aux clubs les montants dus au titre de subventions et récompenses, immédiatement après la reprise des séances d’entraînement et à la présentation des pièces justificatives de l’utilisation de la subvention COVID-19, versée en avance par la Fédération pour aider les clubs, les ligues et les acteurs du football à faire face aux effets de la pandémie ». Et de conclure : « À la fin de la saison 2019-2020, tous les clubs doivent adresser, sous quinzaine, leurs bilans financiers respectifs, incluant les subventions et allocations reçues de la FFRIM ou autres ».

La Ligue Nationale de Football, la Commission médicale de la FFRIM et les représentants des clubs devraient prendre part, dans les prochains jours, à une réunion au cours de laquelle le protocole sanitaire sera explicité. Arrêtée le 11 Mars dernier, la saison 2019-2020 du championnat de Super D1 va donc reprendre à la 20èmejournée. Tout comme la Coupe du président de la République, au stade des quarts de finale.

Source : FFRIM

Mourabitounes U-17 : Bientôt la reprise !

La sélection nationale des moins de 17 ans devrait bientôt reprendre le chemin des entraînements, après une longue période d’arrêt due à la pandémie de la COVID-19.En attendant le feu vert des autorités sanitaires – condition impérativeau retour sur les terrains – des tests ont été effectués les dimanche 26 et lundi 27 Juillet sur chaque joueur et membre du staff des Mourabitounes U-17. Un seul s’est révélé positif. « Le joueur concerné est actuellement confiné à son domicile et son état s’améliore favorablement », indique le sélectionneur des U-17, Oumar N’Diaye. La nouvelle devrait certainement soulager le staff, à l’entame de la seconde phase de la préparation qui mènera les Mourabitounes cadets vers les éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie.

Liste des 37 joueurs sélectionnés

Moussa DIOP (Académie FFRIM), Abdou SARR (Académie FFRIM), Lavdhal BETTAH (Académie FFRIM), Mohamed CISSOKHO (Académie FFRIM), Mohamed KAWEYA (Académie FFRIM), Alioune M’HAIMID (Académie FFRIM), Ely Cheikh SIDI EL MEHDY (Académie FFRIM), Abdoulaye SYLLA (ASAC Concorde), Saidou SY (Académie FFRIM), Mohamed BA (FC Tevragh-Zeïna), Abdel Aziz DIOP (FC Tevragh-Zeïna), Issa SOUEILHEM (Académie FFRIM), Hamidou DIARRA (Académie FFRIM), Cheikh DIAW (Académie FFRIM), Youssouf WADE (Nouakchott King’s), Gany SOW (Académie FFRIM), Amadou BA (ASAC Concorde), Issa M’BARECK (Académie FFRIM), Cheikh M’BARECK (Académie FFRIM), Hacen DIAKITÉ (Académie FFRIM), Ely Cheikh M’BARECK (AS Police), Mahmoud EL MUSTEPHA (ASC Tidjikja), Sidi ABD EL BARKE (ASC Tidjikja), Jeddou SAMBA (FC Nouadhibou), Alassane DIAW (FC Deuz), El Hadji Faily OUSMANE (FC Nouadhibou), Abderrahmane SOUMARÉ (Académie FFRIM), Idy GUEYE (Académie FFRIM), Souleymane SY (ASAC Concorde), Ethmane AHMED (Académie FFRIM), Biye BOYE (Académie FFRIM), Oumar BA (Nouakchott King’s), Salem WERZEG (Étoile Nouakchott), Abdallahi MOUSSA (Académie FFRIM), Ahmed SALECK (Académie FFRIM), Ahmed Vall BRAHIM (Académie FFRIM), Sidna ZEINE (ASC Tidjikja).