Nouveau Gouvernement : l'attente continue

Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a tenu dans la soirée du samedi 8 août 2020 une longue réunion avec le nouveau premier ministre qui a duré plusieurs heures. Cette rencontre entre le président et Mohamed Ould Bilal qu'il vient de choisir pour remplacer le premier ministre de la première année de son mandat Ismaël Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya intervient après une autre réunion organisée vendredi soir entre les deux hommes. Il va sans dire que le président de la République et son tout nouveau premier ministre sont dans les derniers réglages du nouveau gouvernement qui devrait être annoncé dans les heures à venir. Comme d'habitude, les rumeurs les plus fantaisistes circulent autour de la future composition gouvernementale. Les options offertes au président et à son premier ministre sont analysées à tout va. Pour les uns, le futur gouvernement sera composé de technocrates compétents dont certains seraient appelés de l'étranger. Pour d'autres, il s'agira juste de faire dégager les ministres dont les noms sont cités dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire et de les faire remplacer par d'autres issus de la majorité ayant soutenu le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à la dernière présidentielle de 2019. La thèse d'un probable gouvernement dans lequel quelques figures de l'opposition feraient leur entrée devient de plus en plus improbable surtout après les dernières déclarations du premier vice-président de l'Union des forces du Progrès, Lo Gourmo Abdoul selon lesquelles son parti n'a entrepris aucune négociation avec le pouvoir pour participer à un quelconque gouvernement. Dans l'attente de l'annonce officielle de la nouvelle équipe de ministres, les gouvernements de Facebook, Whatsapp et autres de salon remplissent le vide dont on dit que la nature a terriblement horreur.