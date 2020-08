Consternation de l’OIM et du HCR après le naufrage de 27 migrants

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), expriment « une profonde tristesse après la mort tragique de 27 personnes, dans un naufrage au large de l’Afrique de l’Ouest, entre Nouadhibou et Dakhla », à travers une déclaration publiée vendredi.

« Une seule personne a survécu à cette tragédie. Elle a été transportée à Nouadhibou (Nord-Ouest de la Mauritanie), après une opération de sauvetage menée par les gardes-côtes mauritaniens ce matin. Le HCR et les partenaires sont à pied d’œuvre pour fournir l’aide humanitaire nécessaire aux personnes affectées, notamment un soutien médical et psychologique », précise le document. Ces migrants sont originaires d’Afrique subsaharienne. Parmi eux, des guinéens.

Ainsi « malgré les restrictions à la mobilité liées à la pandémie du coronavirus (COVID-19), les migrants continuent à embarquer dans des voyages risqués », selon Laura Lungarotti, cheffe mission OIM en Mauritanie.

« Alors, nous continuerons à fournir l’aide humanitaire en collaboration avec le gouvernement mauritanien et la société civile.

Il convient de mettre en place des procédures de sauvetage et d’aide spécifique, dans un contexte ou les mesures de santé publique restent en vigueur.

Il est possible d’éviter de telles tragédies. Il faut agir en ciblant les passeurs et les trafiquants, qui font de fausses promesses de passage en Europe, aux migrants et aux réfugiés.

En même temps, nous devons offrir une protection et des services efficaces à ces personnes dans les pays d’asile et de transit pour renforcer leur inclusion socio- économique et leur intégration dans les communautés d’accueil, afin qu’elles ne tombent pas dans le désespoir qui les pousse à risquer leurs vies dans des périples aventureux »,

estime pour sa part Vincent Cochetel, envoyé spécial HCR pour la Mauritanie.