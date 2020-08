CEP : Les enquêtes commencent

Selon des sources concordantes, les services de la police chargée des crimes économiques ont convoqué pour besoin d'enquête dans la soirée du vendredi 7 août trois personnalités de l'ancien régime dont les noms ont été cités dans des dossiers du rapport de la commission d'enquête parlementaire remis il ya 48 heures aux autorités judiciaires. Les responsables convoqués sont l'ancien premier ministre Yahya Ould Hademine, l'ancien administrateur directeur général de la Snim et ancien ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdallahi Ould Oudaa et l'ancienne ministre et actuelle directrice de la Mauritania Airlines, Amal Mint Mouloud. Ces convocations de hauts responsables impliqués dans des affaires liées aux contenus du rapport de la CEP coïncide avec la démission du premier gouvernement de l'ère Ghazouani et la nomination d'un nouveau premier ministre chargé par le président de la république de procéder à la désignation d'un nouveau gouvernement duquel devrait sortir tous les ministres dont les noms ont été cités dans le rapport de la CEP. Aussi, un décret de la présidence dénommant la ministre conseiller, le secrétaire général du gouvernement et l'administrateur directeur général de la Snim serait imminent. Ces trois personnalités, espectivement Coumba Ba, Niang Jibril et Moktar Ould Diay sont aussi cités dans le rapport parlementaire.