STOP Sida : récompense les lauréats du Concours COVID 19

Plus d’une dizaine de jeunes ont participé à ce concours, via WhatsApp en répondant à une série de questions relatives à la connaissance du SIDA, ses causes, ses conséquences et les moyens de prévention. A l’arrivée, 6 d’entre eux ont été primés et ont reçu de l’ONG des Smartphones, des tablettes, des IPAD et des cartes de crédits. Au retour, ils ont remercié les initiateurs de ce concours avec à leur tête, Fatimetou Mint Maham, secrétaire exécutive de Stop Sida. La cérémonie s’est déroulée en présence des représentants du FNUAP, de la cellule de planification du ministère de la santé, du représentant de l’AMPF, de l’OIM, de JHPIEGO et les jeunes bénéficiaires.

Ce fut l’occasion pour Mint Maham l’occasion de remercier tous les participants au concours pour l’intérêt qu’ils accordent à la lutte contre la pandémie du SIDA, les partenaires techniques et financiers pour leur soutien agissant.

Rappelons enfin que le concours rentre dans le cadre du projet Mobilisation en milieu scolaire qui a permis de sensibiliser 4400 jeunes adolescents sur la Santé de la reproduction et la planification familiale (SR/PF), sur les IST/VIH/SIDA et sur les dangers des substances psychotropes. Une sensibilisation qui se poursuit, depuis le début de la pandémie de la COVID19 sur les réseaux sociaux afin de maintenir le contact et d’assurer le suivi avec les apprenants restés à la maison depuis mars dernier.

Questions du concours

1. Définitions du VIH et du SIDA ?

2. Comment le VIH peut rendre l’organisme vulnérable à toutes sortes d’infections ?

3. Citez deux à trois exemples de maladies opportunistes dans le cadre du VIH/SIDA.

4. Citez les principales voies de contamination du VIH/SIDA (voies majeures de contamination)

5. Citez trois infections courantes sexuellement transmissibles chez les jeunes adolescents.

6. Quelle est l’importance du dépistage volontaire anonyme et gratuit chez les jeunes Ados ?

7. Comment affirmer que la personne a une infection du VIH /SIDA ?

8. Quel soutien et prise en charge précoce faire à une femme enceinte qui vit avec le VIH /SIDA ?

9. Citez trois voies de contamination et trois moyens de prévention de la transmission des IST/VIH/SIDA.