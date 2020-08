Rosso dotée du système El Mouhassil pour le recouvrement des recettes communales

Après Sebkha, c’est autour de la commune de Rosso de se doter du système El Mouhassil relatif aux techniques de recouvrement des recettes communales financé par la GIZ. Il s’agit d’une composante technique du programme de renforcement de la décentralisation et des Finances Publiques (ProDeF) de la GIZ. L’expérience menée en 2019 avec la commune de Sebkha a permis d’améliorer la collecte des taxes municipales.

Dans le but d’assurer une bonne gestion des opérations de recouvrement et de ses services fiscaux, la commune de Rosso s’inspire de l’expérience pilote de Sebkha.

C’est dans cette optique que ce jeudi 06 août 2020, s’est tenue à l’hôtel de ville de Rosso, une séance de travail entre Bamba Ould Dramane , maire de Rosso et Abderrahmane Ould Nebgha, chef de la mission de GIZ. Pour une excellente application du système El Mouhassil, ProDeF a doté la commune d’équipements informatiques et d’un système performant.

En outre, les agents de la commune ont suivi une formation en matière d’inventaire fiscal, une technique qui sera prise en charge sur le support fondamental du procédé de recouvrement des taxes communales.

L’édile de Rosso a vivement salué le partenariat avec la GIZ dans plusieurs domaines notamment sur le renforcement des capacités dans la gestion financière et la collecte des taxes.

De son côté, Abderrahmane Ould Nebgha a, au nom de la mission de la GIZ remercié le maire et son conseil municipal pour l’hospitalitégénéreuse et le climat serein dans lequel s’est déroulé le travail.