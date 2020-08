Le Conseil d’Administration de la Banque Mondiale approuve un don de 70 millions de dollars à la Mauritanie

Le Conseil d’Administration de la Banque Mondiale (BM) a approuvé un don de 70 millions de dollars de l’Association Internationale de Développement (IDA), au profit de la Mauritanien, pour aider au renforcement de la réponse contre la pandémie du coronavirus (COVID-19), à l’occasion d’une réunion tenue le 31 juillet dernier, annonce une déclaration rendue publique lundi soir.

Ces fonds sont fournis dans le cadre «d’une Opération de Politique Développement (DPO) d’urgence axée sur le COVID-19, visant à protéger les pays pauvres et les plus vulnérables et poser les fondements de la relance économique, en soutenant les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et en améliorant la transparence de la dette.

Cette opération d’appui budgétaire est alignée sur les priorités du plan de réponse multisectoriel à la COVID-19 élaboré par le gouvernement, ainsi que le cadre de partenariat pour la période 2018-2023 ».

La pandémie du coronavirus « aura d’importants impacts économiques, fiscaux et sociaux en Mauritanie » et ces ressources permettront de combler le déficit de financement engendré par la crise. Cet appui budgétaire «permettra également de préserver les moyens de subsistance de la population, atténuer les risques de retomber dans la pauvreté pour les plus vulnérables », selon L’eurent MSellati, responsable des opérations de la Banque Mondiale (BM) pour la Mauritanie.

Les prévisions de la dernière édition du rapport de la Banque Mondiale (BM) sur la situation économique de la Mauritanie annonce que « la pandémie du coronavirus (COVID -19) aura un impact majeur sur les perspectives à court et moyen termes et la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) pourrait chuter, passant de 5,9% en 2019, pour atteindre un taux variant entre -2% et -6,8% en 2020 ».