L’UPR une année de pouvoir de Ghazouani

L’Union Pour la République (UPR), principal parti de la majorité, a célébré avec éclat, le premier anniversaire de l’arrivée au pouvoir du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, par l’organisation d’une cérémonie au premier Centre International des Conférences de Nouakchott (CICN-Palais Congrès) en présence de plusieurs centaines de personnes : hauts responsables, cadres, militants et invités, samedi enfin d’après midi.

L’événement a été marqué par un long discours du président de l’UPR, Sidi Mohamed ould Taleb Amar, qui a insisté sur l’esprit d’ouverture du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, vis-à-vis toute la classe politique, qui a permis d’établir des rapports de confiance avec tous les segments de la société mauritanienne, notamment l’opposition, dont les relations avec le régime précédent étaient tendues.

Le président Sidi Mohamed ould Taleb Amar a également mis en exergue «les progrès accomplis dans le domaine de la promotion des droits humains, qui ont été reconnus des partenaires, au premier rang desquels l’Amérique ».

Au plan matériel, le discours du leader de l’UPR a fait ressortir une série de réalisations en une année d’exercice du pouvoir.

Il a par ailleurs salué l’action du président de la République et du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus (COVID-19), au plan sanitaire et la bonne prise en charge par l’Etat, des conséquences économiques et sociales de celle-ci.

Le président de l’UPR a également magnifié le travail de l’assemblée nationale, qui vient de transmettre à la justice le rapport d’une Commission d’Enquête Parlementaire (CEP) dénonçant de multiples cas « de mauvaise gouvernance, prévarication et corruption» pendant la décennie de règne du président Mohamed ould Abdel Aziz (2008/2019). Il a aussi évoqué les succès diplomatiques et l’action de la Mauritanie dans le cadre du G5 Sahel, organisation dédiée à la lutte contre le terrorisme, la coordination des efforts de développement, qui regroupe la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad.