Hivernage : Fortes pluies au Brakna

Dans la nuit de mercredi (29 juillet ) à jeudi (30 juillet), certaines localités de la wilaya du Brakna ont eu de très fortes précipitations qui ont occasionné des dégâts dans certaines zones. À Aleg, les services de la météo ont enregistré 71 mm pendant qu'à Boghé, la pluie est tombée pour 121 mm et qu'à Male elle a atteint 137 mm. Le tronçon routier sur l'axe Aleg/Boutilimit a été fortement endommagé par les ruissellements entraînant un arrêt de la circulation pendant plus de 3 heures essentiellement pour les voitures poids lourds. Les chauffeurs des petites voitures forçant dangereusement le passage à travers des marécages après avoir débarqué tous leurs passagers dont femmes et enfants qui font plusieurs centaines de mètres pour les rejoindre au cas où leurs dangereuses manœuvres leur permettent de traverser. Pourtant, il ya six mois une délégation gouvernementale composée du premier ministre et des ministres de l'intérieur et de la décentralisation, de l'équipement et des transports a inauguré les travaux de construction et de réhabilitation de la route Aleg/Boutilimit longue de 106 kms. Le premier ministre Ismaël Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya, venu à bord d'un hélicoptère militaire, a donné le coup d'envoi des travaux qui n'ont jamais commencé puisque les deux bennes et le tracteur qui ont servi à la mise en scène ont disparu depuis. Dans son allocution, le premier ministre a annoncé que les travaux qui devaient débuter il ya six mois devraient finir en février 2022.