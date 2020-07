Inquiétantes ruptures de stocks de Médicaments en Mauritanie !

Les médicaments, en Mauritanie, ont tendance à devenir une denrée rare s'agissant de la plupart des produits pharmaceutiques et, notamment, de ceux prescrits aux personnes atteintes de maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension.

Aussi et vu la gravité de ce précédent qui perdure, les malades chroniques sont devenus de vrais angoissés qui ne savent plus à quel saint se vouer pour obtenir que ce traitement vital pour leur survie ne soit pas complètement interrompu et ce, du jour au lendemain.

Une angoisse d'autant plus légitime que ni les pouvoirs publics ni la société civile ne semblent prendre la mesure de l'ampleur du drame qui se dessine en même temps que continue à se profiler le pernicieux spectre d'un Covid 19 qui n'a pas encore dit son dernier mot.

C’est donc le lieu, ici, de lancer un appel pressant pour prévenir l’irréparable.