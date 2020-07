CEP : Réunion des présidents des commissions

Les membres et présidents des commissions attendent d'un moment à l'autre leur convocation par le président du parlement Cheikh Ould Baya pour concertation à propos de la date à laquelle le rapport de la CEP sera discuté par les députés. La commission s'est réunie avec trois experts du droit constitutionnel et reçu l'avis d'un quatrième spécialiste à travers l'application whatsap et en ont discuté en réunion. Les experts ont confirmé la possibilité de soumettre le rapport à l'appréciation et aux discussions des parlementaires avant la composition de la haute cour de justice et son transfert au procureur général. Lesquelles discussions seront entrprises au cours de cette soirée du mardi selon une source proche de l'Assemblée nationale. Les experts ont validé la possibilité de reporter la discussion du dossier sur la haute trahison jusqu'à la composition de la Haute Cour de Justice lors d’une prochaine session de l'Assemblée nationale.