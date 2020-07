Le projet de loi sur la retraite adoptée

Les députés de l'Assemblée nationale ont adopté par une grande majorité le projet de loi 021/020 qui remplace certaines dispositions de la loi 091/93 relative à l'organisation du départ à la retraite des agents et fonctionnaires de la fonction publique. Désormais, le cumul des 35 ans de fonction est caduc et les agents et fonctionnaires feront valoir leur droit à la retraite à l'âge de 63 ans. La session plénière au cours de laquelle le projet de loi a été adoptée était présidée par le président de l'assemblée nationale Cheikh Ould Baya en présence du ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Dr Saloum Mohamed Camara.